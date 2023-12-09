Вдова героя Ахметшина, погибшего в Сирии: «День героев Отечества для нас — памятный день»

Фото: архив «Татар-информ»

День героев Отечества для семьи Героя России Марата Ахметшина больше памятный день, чем праздничный. Как этот день проводят родные и близкие погибшего в Сирии военного, рассказала «Татар-информу» его вдова Гузель Ахметшина.

«Для многих россиян это праздник, особенно для тех героев, которые вернулись с боевых конфликтов живыми и здоровыми, а особенно для их семей и родственников. А для нас это, конечно, больше памятный день», — пояснила собеседница агентства.

День героев Отечества, 9 декабря,для родных и близких героя начнется с возложения цветов в парке Победы. Затем они приглашены на прием в Казанский Кремль с участием Раиса РТ Рустама Минниханова. А 10 декабря во дворце единоборств «Ак Барс» состоится турнир по дзюдо, посвященный памяти Марата Ахметшина.

«Очень благодарны нашему Правительству. Каждый раз слышим о подвиге нашего героя Марата. Говорят очень много теплых слов. Помнят и о его семье, относятся с уважением и благодарностью. На турнир тоже пойдем всей семьей, и наш сын в военной форме. Он тоже у меня военный, учится в суворовском училище», — поделилась Гузель Ахметшина.

Фото: архив «Татар-информ»

В нынешнее непростое время вдова героя пожелала всем женам военнослужащих оставаться терпеливыми, стойкими, согревать теплом и поддерживать своих мужей, которые служат сегодня в зоне спецоперации.

«Ну, конечно, это очень тяжело. Во-первых, принять то, что твой близкий человек попал в какие-то горячие точки, и ты сразу как-то мысленно уже представляешь всю эту ситуацию. Тебе становится страшно. Ты очень переживаешь за своего близкого человека. Но у наших мужчин чувство долга, ответственности, если они выбрали этот путь. Желаю женам просто любить их и ждать. Если мужья, сыновья, братья, отцы чувствуют заботу и надежный тыл, то служится им легче. И дай Бог всем вернуться живыми и здоровыми», — подчеркнула вдова героя.

Фото: «Камская новь»

«Я тоже переживаю каждый раз свою ситуацию, вспоминаю себя, как я волновалась, как было тяжело и больно. И если так случилось, что в дом пришло горе, то нужно помнить, что наши мужья погибли с честью, настоящими героями, которыми нужно гордиться», — уверена Гузель Ахметшина.

Марат Ахметшин — потомственный военный, родился в 1980 году. С 1988 по 1997 год учился в школе №113, затем поступил в Казанское артиллерийское училище, после окончания которого служил в Северо-Кавказском военном округе. В 2016 году был командирован в Сирию.

Начальник разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Западного военного округа Марат Ахметшин погиб 3 июня того года при выполнении боевой задачи в Сирии в составе российского воинского контингента. Боец похоронен 6 июня 2016 года в селе Атабаево Лаишевского района.

Указом Президента РФ от 23 июня 2016 года капитану Ахметшину «за мужество и героизм при выполнении специальных задач» посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Фото: «Камская новь»

Атабаевской средней школе присвоено имя Героя РФ М. Р. Ахметшина, а в самом селе установлена стела в его честь. Впоследствии имя Ахметшина было присвоено школе №113, а на территории воздвигли памятник.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.