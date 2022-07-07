Вдоль трассы М7 в Татарстане демонтировали 26 незаконных рекламных конструкций

В Татарстане вдоль автодороги М7 «Волга» демонтировано более 20 рекламных конструкций, которые были установлены незаконно, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С начала 2022 года вдоль трассы М7 "Волга" демонтировано 26 рекламных конструкций, 10 из которых были установлены в полосе отвода федеральной автомобильной дороги», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что работа по ликвидации незаконно установленных или установленных в нарушение требований ГОСТ рекламных конструкций на автодорогах будет продолжена.

Кроме того, «Волго-Вятскуправтодор» проводит торги на размещение рекламных конструкций в границах полосы отвода федеральных автодорог по согласованным Федеральным дорожным агентством тарифам. Ведется также работа с муниципальными образованиями по внесению изменений в схемы размещения рекламных конструкций.