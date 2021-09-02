Вдоль трассы М7 под Казанью установили более 30 километров линий электроосвещения

Вдоль трассы М7 под Казанью установили 30,3 километра линий электроосвещения. Протяженность освещенных участков автодороги увеличилась в Казани, а также в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Установили более 1,4 тыс. оцинкованных опор и смонтировали почти 3 тыс. светодиодных светильников, — отметили в пресс-службе. — Работы завершили на три месяца раньше предусмотренного контрактом срока — к 30 августа».

В ведомстве пояснили, что светопередача светодиодных светильников в три раза выше, чем у классических осветительных приборов, что позволяет значительно увеличить видимость автодороги в темное время суток при меньшей нагрузке на зрение.

Кроме того, на протяжении 13 километров федеральной трассы рабочие модернизировали существующее оборудование. Теперь участок с 786-го по 829-й км под Казанью стал еще безопаснее за счет устройства сплошного электроосвещения.

Все объекты подключили к автоматизированной системе управления наружным освещением. Программно-аппаратный комплекс поможет сохранять до 50% потребляемой электроэнергии благодаря оптимизации графика включения или отключения освещения и регулировки яркости света.

Протяженность линий наружного электроосвещения вдоль федеральных автодорог в Татарстане составляет 362,162 километра.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Волго-Вятскуправтодора».