Вдоль трассы М12 в Татарстане высадят тысячу сосен на 35 млн рублей

Для посадки лесных культур на седьмом и восьмом этапах строительства скоростной трассы М12, которые приходятся на Татарстан, выделят более 35 млн рублей. Соответствующую информацию о закупке разместила госкомпания «Автодор».

«Конкурс на право заключения договора на выполнение комплекса работ по лесовосстановлению или лесоразведению методом посадки лесных культур по объекту М12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань"», - говорится в документе.

В материалах к тендеру уточняется, что необходимо высадить 1 тыс. саженцев сосны на участке дороги протяженностью 152 км от Канаша до Шали.

Отмечается, что участвовать в конкурсе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.



Автомобильная дорога в Татарстане затрагивает пять муниципальных районов – Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).