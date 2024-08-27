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Происшествия 27 августа 2024 16:55

Вдоль трассы Казань – Оренбург пресекли незаконную торговлю краснокнижной стерлядью

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В Татарстане вдоль трассы Казань – Оренбург зафиксированы случаи незаконной торговли краснокнижной стерляди. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

По данным ведомства, в ходе рейдов факты незаконной реализации рыбы обнаружены в Лаишевском и Рыбно-Слободском районах. В результате составлены административные протоколы, нарушителям грозит штраф.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

#госкомитет по биоресурсам рт
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