Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вдоль трассы Казань – Оренбург пресекли незаконную торговлю краснокнижной стерлядью
В Татарстане вдоль трассы Казань – Оренбург зафиксированы случаи незаконной торговли краснокнижной стерляди. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
По данным ведомства, в ходе рейдов факты незаконной реализации рыбы обнаружены в Лаишевском и Рыбно-Слободском районах. В результате составлены административные протоколы, нарушителям грозит штраф.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников