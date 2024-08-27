Вдоль трассы Казань – Оренбург пресекли незаконную торговлю краснокнижной стерлядью

В Татарстане вдоль трассы Казань – Оренбург зафиксированы случаи незаконной торговли краснокнижной стерляди. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

По данным ведомства, в ходе рейдов факты незаконной реализации рыбы обнаружены в Лаишевском и Рыбно-Слободском районах. В результате составлены административные протоколы, нарушителям грозит штраф.