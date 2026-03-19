Вдоль М12 в Татарстане планируют создать туристическую инфраструктуру

Программу развития туристической инфраструктуры вдоль трассы М12 «Восток» планируют запустить в Татарстане. В рамках инициативы предусмотрено строительство кемпингов, павильонов для продажи продукции, модульных санузлов, а также создание зон активного отдыха и условий для маломобильных граждан. Соответствующий документ Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Проекты вдоль трассы М12 охватят не только размещение и отдых, но и информирование туристов. В документе указано, что планируется установка навигационных указателей, брендированных элементов маршрута, некапитальных визит-центров и точек продажи региональных сувениров.

Сами товары за счет субсидий приобретать нельзя – регион будет компенсировать бизнесу только расходы на создание инфраструктуры для их реализации.

Туристическая инфраструктура будет включать пункты питания, кемпинги, палатки и навесы для автомобилей, а также модули проката, санитарные зоны, прачечные, душевые и комнаты матери и ребенка. Кроме того, предусмотрено создание точек телемедицины и площадок для активного отдыха, в том числе детских и спортивных комплексов, модульных бань и чанов.

Отдельное внимание в программе уделено формированию доступной среды для людей с инвалидностью. Планируется установка пандусов и подъемников, а также адаптация инфраструктуры для слепых и глухих, что позволит сделать маршруты вдоль трассы удобными для всех категорий туристов. Проекты могут размещаться как в многофункциональных зонах дорожного сервиса, так и на площадках отдыха вдоль трассы.

Отбор проектов будет проходить по нескольким критериям. Эксперты оценят наличие действующих объектов, категорию земель, обоснованность и реализуемость планов, а также их влияние на туристический поток.

Приоритет планируется отдавать уже работающим туристическим объектам, которые готовы улучшить сервис и инфраструктуру вдоль трассы М12. Программа направлена на создание комфортных и безопасных условий для путешествий, развитие придорожного сервиса и поддержку активного отдыха.

Развитие туристической инфраструктуры соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».