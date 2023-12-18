Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вдоль М12 по территории Татарстана установят 29 антенно-мачтовых сооружений
Вдоль М12 по территории РТ установят 29 антенно-мачтовых сооружений. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.
«Сегодня смонтировано одно из них. Высота такого антенно-мачтового сооружения связи - 48 м, а весит оно 10 тонн», - пишет в посте Хайруллин.
Планируется ставить по две-три подобных мачт в день, а потом операторы связи установят на них свое оборудование.
Хайруллин подчеркнул, что от установки таких объектов выиграют и жители близлежащих населенных пунктов (садовые участки, дачи, базы отдыха и т.д.). По его словам, радиус действия будет достигать 15-20 км.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»