Вдоль М12 по территории Татарстана установят 29 антенно-мачтовых сооружений

Вдоль М12 по территории РТ установят 29 антенно-мачтовых сооружений. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.

«Сегодня смонтировано одно из них. Высота такого антенно-мачтового сооружения связи - 48 м, а весит оно 10 тонн», - пишет в посте Хайруллин.

Планируется ставить по две-три подобных мачт в день, а потом операторы связи установят на них свое оборудование.

Хайруллин подчеркнул, что от установки таких объектов выиграют и жители близлежащих населенных пунктов (садовые участки, дачи, базы отдыха и т.д.). По его словам, радиус действия будет достигать 15-20 км.