Вдоль федеральных дорог в Татарстане демонтировали 19 незаконных рекламных щитов

Вдоль федеральных автодорог в Татарстане с начала 2021 года демонтировано 19 рекламных конструкций, которые были установлены с нарушением действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

В частности, вдоль трассы М7 было ликвидировано девять рекламных конструкций, а на федеральных автодорогах Казань — Буинск — Ульяновск и Йошкар-Ола — Зеленодольск — по пять рекламных щитов.

«Ведомство продолжает работу по ликвидации незаконно установленных либо установленных в нарушение требований ГОСТ рекламных конструкций на подведомственных автодорогах», — подчеркнули в организации.

Учреждение проводит торги на размещение рекламных конструкций в границах полосы отвода федеральных дорог по тарифам, согласованным Федеральным дорожным агентством (Росавтодором). Кроме того, проводится работа с муниципалитетами по внесению изменений в схемы размещения рекламных конструкций.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».