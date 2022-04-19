Вдоль дороги Челны — Менделеевск появится «зеленый коридор» из 500 деревьев

Этой весной власти Менделеевского района Татарстана решили создать «зеленый коридор» при въезде в город вдоль дороги Набережные Челны — Менделеевск. Предполагается посадить около 500 деревьев — рябин, берез, лип и елей. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

По словам спикера, работы пройдут в рамках масштабного благоустройства территории города и проведения санитарно-экологического двухмесячника.

«Работ планируется много, и уже сейчас мы поступили к некоторым из них. Так, с 1 апреля бюджетные учреждения и предприниматели еженедельно по средам проводят уборки своих территорий. 22 апреля приглашаем всех на общегородской субботник», — призвал Беляев.

В рамках республиканской акции «ЭкоВесна-2022» в районе запустили конкурс «Чистый Менделеевск 2022». Каждая организация может принять участие в конкурсе, будет выбран лучший детский сад, школа, экодвор и предприятие. Призовой фонд составит 40 тыс. рублей.

Кроме того, администрация продолжает обходы территорий города. «На прошлой неделе обошли основные дворы и улицы ТОС „Карповец“, изучали проблемные места, о которых жители говорили на сходе граждан, обсуждали пути решения проблем», — отметил руководитель района.

Главными моментами в благоустройстве стали обслуживание фонтана, восстановление столбов освещения, уборка дворов, восстановление и установка игровых элементов, скамеек, озеленение и обрезка деревьев, устранение граффити, приведение в порядок территории торговых объектов.

«Все проблемные участки видим, изучаем пути их решения. Благодарю наших жителей за внимательное отношение к городу. Поручения руководителям и службам даны, все находится в работе и под моим контролем. Вопросов пока очень много», — констатировал руководитель района.