ВЦИОМ заявил о поддержке большинством россиян спецоперации на Украине

Большинство россиян, 70%, скорее поддерживают проведение специальной военной операции России на Украине, а 18% — «скорее не поддерживают». Об этом сообщает Всероссийский центр исследований общественного мнения, ссылаясь на результаты проведенного им опроса.

При этом 12% респондентов затруднились дать ответ на вопрос об отношении к спецоперации. С марта количество поддерживающих продолжение операции немного упало, с 73% до 70%. Вместе с тем количество тех, кто «скорее не поддерживает», осталось прежним.

Говоря о целях специальной операции, 39% опрошенных заявили, что главная ее задача — защита России, разоружение Украины и недопущение размещения военных баз НАТО на ее территории. 20% считают, что РФ стремится защитить население Донбасса. Примерно 17% опрошенных видят целью изменение политического курса Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.