ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 80%

Президенту России Владимиру Путину доверяет 81% жителей страны. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. По данным аналитиков, за прошедшую неделю наметился небольшой спад показателей.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81% участников опроса (-0,1 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности Президента составил 78% (-0,7 п. п. за неделю)», — сообщается в материалах.

Также россияне рассказали, доверяют ли они действиям Правительства. Так, работу Кабмина одобрили 53,3% респондентов (+0,4 п.п), а Премьер-министра Михаила Мишустина — 52,2%. О доверии к нему заявили 62,9% (-0,7 п. п. за неделю).