ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину вырос почти до 79%

Уровень доверия Президенту России Владимиру Путину за последнее время вырос на 0,7 п.п., составив 78,7%. Результаты опроса, проведенного с 14 по 20 ноября 2022 года, опубликовал ВЦИОМ.

Одобряют деятельность российского лидера 75% респондентов, при этом показатель вырос на 1,3 п.п. за неделю. Уровень положительной оценки работы Премьер-министра Михаила Мишустина и Правительства России за последнюю неделю составил 52,8% (+0,6 п.п. за неделю) и 49,1% (+0,1) соответственно.