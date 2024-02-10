ВЦИОМ рассказал о готовности 75% участников опроса проголосовать за Путина на выборах

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные о декларируемой явке на предстоящих выборах Президента России и электоральные рейтинги кандидатов на пост главы государства.

«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян», — сказано в материалах.

5% респондентов рассказали, что отдали бы голос Владиславу Даванкову (партия «Новые люди»), по 4% участников опроса высказались за Николая Харитонова (КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР).

Декларируемая явка на предстоящих выборах на начало февраля 2024 года составляет 76%. 62% респондентов заявили, что точно примут участие в голосовании, 14% — скорее примут.

Опрос проводился по телефону среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ) и Владимир Путин. Ряд претендентов объявили, что снимаются с президентской гонки, – это председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, экологический активист Анатолий Баташев, основатель «Российской партии свободы и справедливости» — известный политтехнолог Андрей Богданов.