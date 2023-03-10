ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян к Владимиру Путину

80% россиян доверяют Президенту РФ Владимиру Путину. Таким образом, показатель остался на прежнем уровне, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (без изменений за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности Президента за это время уменьшился на 0,2 п. п. и составляет 76,7%», — отмечается в сообщении.

Немного — на 0,8 п.п. — уменьшился уровень одобрения работы Правительства, а деятельности его председателя Михаила Мишустина — на 1,3 п. п. Уровень доверия к нему снизился на 1,5 п. п. — до 61,8%.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ старше 18 лет. Время проведения исследования — 27 февраля — 5 марта этого года.