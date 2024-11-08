Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВЦИОМ: Путину доверяют почти 80% россиян
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,4% граждан страны, за неделю это показатель вырос на 1,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
Деятельность Путина в качестве главы государства одобряют 76,5% опрошенных, что на 1,3% больше, чем неделей ранее.
Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину выразили свое доверие 60,8%, а одобряют его работу в качестве главы кабмина 51,6% респондентов. К деятельности Правительства РФ в целом положительно относятся 50,2% граждан.
Опрос проводился с 28 октября по 3 ноября. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»