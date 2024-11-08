ВЦИОМ: Путину доверяют почти 80% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,4% граждан страны, за неделю это показатель вырос на 1,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Деятельность Путина в качестве главы государства одобряют 76,5% опрошенных, что на 1,3% больше, чем неделей ранее.

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину выразили свое доверие 60,8%, а одобряют его работу в качестве главы кабмина 51,6% респондентов. К деятельности Правительства РФ в целом положительно относятся 50,2% граждан.

Опрос проводился с 28 октября по 3 ноября. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.