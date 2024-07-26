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ВЦИОМ: Путину доверяют 80,1% опрошенных россиян, одобряют его работу — 76,8%
Президенту Владимиру Путину доверяют 80,1% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту главы государства 76,8%. Об этом следует из результатов опроса ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности Президента с 15 по 21 июля 2024 года составил 76,8%», — сказано в сообщении.
Положительно оценили работу Премьер-министра России Михаила Мишустина и федерального Кабмина 52,6% и 50,8% респондентов соответственно.
В опросе принимали участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
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