ВЦИОМ: Путину доверяют 78,8% россиян

Более двух третей (78,8%) граждан России выразили свое доверие Президенту страны Владимир Путину. Одобрительно отозвались о его деятельности на посту главы государства 76,3% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 60,3% опрошенных, одобряют его деятельность на посту Премьер-министра 51,8%. Работу кабмина в целом положительно оценила ровно половина респондентов.

Опрос проводился с 5 по 10 ноября, участие в нем приняли 1,6 тысячи россиян. Подобное исследование ВЦИОМ проводит на еженедельной основе.