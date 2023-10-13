ВЦИОМ: Путину доверяют 78,3% россиян

ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия политикам и оценки деятельности государственных институтов. Доверие Президенту РФ Владимиру Путину выразили 78,3% опрошенных.

«Показатель одобрения деятельности Президента со 2 по 8 октября 2023 года составил 74,9% (+1,3 п.п. за неделю). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% респондентов (+1,3 п.п. за неделю)», — приводится статистическая сводка на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.