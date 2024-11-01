ВЦИОМ: Путину доверяют 78,2% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,2% граждан, одобряют его работы в качестве главы государства 75,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 60,1% россиян, положительно оценивают его деятельность на посту Премьер-министра 52,1%.

В целом работой кабмина довольны 49,4% граждан страны.

Опрос проводился с 21 по 27 октября, участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.