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Политика 1 ноября 2024 11:29

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,2% россиян

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Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,2% граждан, одобряют его работы в качестве главы государства 75,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 60,1% россиян, положительно оценивают его деятельность на посту Премьер-министра 52,1%.

В целом работой кабмина довольны 49,4% граждан страны.

Опрос проводился с 21 по 27 октября, участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.

#Владимир Путин #опрос вциом #опрос #Михаил Мишустин #Правительство РФ
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