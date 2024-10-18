ВЦИОМ: Путину доверяют 77% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту Президента РФ одобряют 74,4% россиян, 77,1% опрошенных выразили свое доверие главу государства. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Работу Премьер-министра России Михаила Мишустина одобряют 52,8% респондентов, доверяют ему 60,9%.

Опрос проводился с 7 по 13 октября, участие в нем приняли 1,6 тысячи граждан РФ.