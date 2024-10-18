news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВЦИОМ: Путину доверяют 77% россиян
Скопировать ссылку
Деятельность Владимира Путина на посту Президента РФ одобряют 74,4% россиян, 77,1% опрошенных выразили свое доверие главу государства. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Работу Премьер-министра России Михаила Мишустина одобряют 52,8% респондентов, доверяют ему 60,9%.
Опрос проводился с 7 по 13 октября, участие в нем приняли 1,6 тысячи граждан РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400