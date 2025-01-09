ВЦИОМ: Политиком года россияне назвали Путина

Президент России Владимир Путин

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Политиком 2024 года 50% жителей России назвали Президента РФ Владимира Путина. Таковы результаты опроса, проведенного 21 декабря среди 1600 россиян Всероссийским центром изучения общественного мнения.

«Президент России стабильно занимает первое место в этом рейтинге с момента начала измерений в 2006 г. — в декабрьских опросах он упоминался в среднем половиной россиян», — заметили в связи с этим во ВЦИОМе.

На втором месте оказался Премьер-министр России Михаил Мишустин (18%), на третьем — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (14%). «Тройка „Путин, Мишустин и Лавров“ не уступает пьедестал другим политикам с 2021 г.», — констатировали социологи.

Впервые в рейтинг попал ставший министром обороны РФ Андрей Белоусов, его политиком года сочли 7% респондентов. По 2% опрошенных назвали таких политиков, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а также дипломата — постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

Остальных политиков, вошедших в рейтинг, упомянули лишь по 1% респондентов. Среди них три женщины — Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Банка России Эльвира Набиуллина и официальный представитель МИД Мария Захарова. Оказался упомянут среди политиков года и покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Всего в качестве политиков года россияне назвали 21 человека. При этом 30% опрошенных затруднились ответить на соответствующий вопрос, а 6% заявили, что таких политиков вообще нет.

«<...> содержательный ответ дали две трети россиян (64%), что можно считать довольно высоким показателем <...>, а значит, политика в России имеет свое лицо (точнее, лица)», — отметили в связи с этим исследователи.