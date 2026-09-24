ВЦИОМ: Почти 60% россиян поддержали ограничения для детей в соцсетях

Почти 60% россиян выступают за введение ограничений на использование детьми социальных сетей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Аналитического центра ВЦИОМ.

Телефонный опрос провели 30 августа среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

По данным опроса, 50% респондентов считают необходимым ограничить доступ детей к опасному контенту, а 12% поддерживают полный запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет. Еще 27% полагают, что доступ к социальным сетям до этого возраста должны разрешать родители.

Против любых ограничений высказались 8% опрошенных, еще 3% затруднились ответить.

При этом 51% респондентов считают, что такие меры принесут больше пользы, чем вреда. Однако 82% полагают, что дети и подростки смогут обойти установленные запреты и ограничения. Только 12% считают меры действенными, еще 6% затруднились с ответом.