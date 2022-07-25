ВЦИОМ: Основными причинами стресса для россиян стали работа и спецоперация на Украине

Каждый второй житель России с начала года сталкивался со стрессом, каждый четвертый сталкивался со стрессовыми ситуациями часто. Основными причинами стресса оказались работа, специальная военная операция на Украине и нехватка денег. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу РБК.

В переживании стрессовых ситуаций признались 57% опрошенных, а не реже нескольких раз месяц это происходило с 26% респондентов. При этом чем россиянин моложе, тем чаще он рассказывает о переживании стрессовых ситуаций. Среди 18–24-летних о таких проблемах сообщили 79%, среди лиц старше 60 лет — 42%.

Кроме того, реже других признаются в переживании стресса проживающие в селах или небольших населенных пунктах с населением до 100 тыс. чел. (48–49%), а также отдающие предпочтение телевизору в качестве источника информации (60%).

Главным источник стресса для россиян стала работа, ее упомянули 22% сталкивавшихся со стрессом. О ней чаще говорят мужчины (28% по сравнению с 18% у женщин), люди в возрасте от 25 до 44 лет (34–33%), лица с хорошим материальным положением (28%).

Второй по важности причиной стресса для россиян в этом году стала специальная военная операция и в целом ситуация на Украине — о ней сказали 20%. Из слов респондентов следует, что женщин украинский кризис волнует чаще, чем мужчин (23% по сравнению с 16%), а молодых — чаще, чем пожилых. Среди людей в возрасте 18–24 и 25–34 лет о спецоперации вспомнили по 24%, среди людей старше 60 лет — только 6%.

К факторам, способствующим стрессу, относятся плохое материальное положение (72%), жизнь в больших городах (жители Москвы и Санкт-Петербурга испытывали стресс в 68% случаев) и активное использование интернета (70%). Также стресс испытывают чаще женщины, чем мужчины (61% против 52%).

Редактор-переводчик департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин заметил, что спецоперация вызывает стресс прежде всего у представителей высокообразованной части населения, предпринимателей и самозанятых. Вместе с тем для людей самых трудоспособных возрастов «наиболее стрессогенными» оказались проблемы, связанные с работой.