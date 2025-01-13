ВЦИОМ: О нацпроектах в России знают 73% граждан

В среднем о нацпроектах в России знают 73% россиян, не знают 26%. Аналогичные цифры были получены в прошлом году и в августовском замере этого года. Таковы результаты исследования ВЦИОМ.

«По всей видимости, уровень информированности достиг «плато», несмотря на возможные изменения в освещении проектов или запуск новых инициатив. Иначе говоря, достигнут предел охвата аудитории при текущих коммуникационных усилиях», - уточнили аналитики центра.

Рейтинг наиболее узнаваемых национальных проектов федерального масштаба возглавили НП «Демография» и «Здравоохранение», о них суммарно знают/что-то слышали 77% и 74% опрошенных соответственно. В топ-5 вошли также: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (73%), «Образование» (72%) и «Безопасные качественные дороги» (70%). В меньшей степени россияне оказались осведомлены о проектах «Платформа университетского технологического предпринимательства» (21%), «Международная кооперация и экспорт» (24%) и «Передовые инженерные школы» (30%).

Об отдельных направлениях в рамках реализации нацпроектов россияне слышали чуть хуже, чем о нацпроектах в целом: средний уровень информированности, рассчитанный по 117 замеряемым мероприятиям, в декабре текущего года составил 58% (−5 п. п. к декабрю 2023-го). Самым узнаваемым из них остается материнский капитал, с данной мерой господдержки семей с детьми известно почти всем россиянам (98%).

Также хорошо знакомы опрошенным и такие меры, как диспансеризация населения (90%), использование раздела «Здоровье» на портале госуслуг для записи к врачу, доступа к электронным мед. документам, получению рецепта (88%), раздельный сбор и переработка мусора (88%), семейная ипотека (88%), льготная ипотека (88%), расселение аварийного жилья (87%), благоустройство городской среды (87%), перевод социально значимых госуслуг в электронную форму (86%), ремонт и строительство дорог (85%).

Интересно, что направлениями-лидерами по приросту информированности за последний год стали туристический портал «Путешествуем.рф» (+13 п. п. с декабря 2023-го, до 49%), система долговременного ухода (+8 п.п., до 37%), «БумБатл» (+8 п. п., до 8%).

В основном россияне замечали, что в течение последнего года органы власти стали больше поддерживать значительную часть национальных проектов (далее – НП). Прежде всего речь идет о таких НП как «Развитие цифровой экономики» и «Развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения» (по 68%), а также о НП «Развитие внутреннего туризма» (65%), «Модернизация транспортной инфраструктуры» (60%), «Рост производства российской продукции» (59%), «Благоустройство населенных пунктов», «Качество и безопасность дорог» (по 56%), «Состояние науки» (49%), «Состояние экологии», «Забота о здоровом образе жизни населения» (по 44%).

Отмечают опрошенные и позитивные перемены, происходящие в ходе реализации национальных проектов. Наиболее заметными за последний год стали следующие из них (представлен топ-5, по мере убывания доли согласившихся с суждением): благоустраивается городская среда — появляются новые детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные (89%); выросло количество онлайн-сервисов в сфере госуслуг (88%); стало больше производиться российской продукции (79%); стало больше понятной информации о местах, которые можно посетить, и туристических услугах (79%); стало больше разнообразных туристических предложений (78%).

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер - от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.