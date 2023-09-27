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ВЦИОМ: Казань вошла в топ-3 популярных направлений отдыха по России
ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому Казань заняла второе место в рейтинге популярных направлений отдыха в России в летний период. Столицу РТ выбирали 8% туристов.
Больше всего туристов (10%) собрали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Москва и Новосибирск заняли третье место, расположив к себе 7% путешественников.
Также этим летом отдыхающие отдавали предпочтение Краснодару, Нижнему Новгороду, Ставрополю, Башкирии, Алтаю, Ульяновской и Тверской областям, а также Пермскому краю.
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