ВЦИОМ и ФОМ: За Путина готовы проголосовать абсолютное большинство россиян

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали данные о декларируемой явке на предстоящих выборах Президента России и электоральные рейтинги кандидатов на пост главы государства. Они свидетельствуют, что за нынешнего российского лидера Владимира Путина готовы проголосовать абсолютное большинство граждан РФ.

По данным ВЦИОМ, декларируемая явка на выборах на середину февраля 2024 года равняется 77%. В частности, 63% респондентов заявили, что точно примут участие в голосовании (рост на 1% за неделю), 14% — что скорее примут.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян (увеличение на 4% за неделю).

При этом по 4% респондентов отдали бы голоса Владиславу Даванкову от партии «Новые люди» (снижение на 1% за неделю) и Николаю Харитонову от КПРФ. За Леонида Слуцкого от ЛДПР высказались 2% (снижение на 2% за неделю).

Опрос ВЦИОМ проводился по телефону среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Из данных ФОМ следует, что декларируемая явка на выборах на середину февраля 2024 года составляет 83%. В частности, 57% респондентов ответили, что совершенно точно примут участие в голосовании, 13% — что вероятнее всего примут, а 13% — что скорее примут, чем не примут.

Если в выборах примут участие только зарегистрированные кандидаты, за Владимира Путина готов проголосовать 81% электорально активных россиян (от общего числа опрошенных его поддерживают 74%).

По 3% электорально активных респондентов отдали бы голоса Николаю Харитонову от КПРФ и Леониду Слуцкого от ЛДПР. В свою очередь Владислав Даванков от партии «Новые люди» пользуется поддержкой 2%. Показатели этих трех кандидатов среди собирающихся прийти на выборы и населения в целом не отличаются.

Опрос ФОМ проводился путем поквартирного обхода среди 1500 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,6%.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путина (идет на выборы как самовыдвиженец).