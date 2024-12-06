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Политика 6 декабря 2024 12:21

ВЦИОМ: Большинство россиян доверяют Путину

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Три четверти россиян (78,6%) выразили свое доверие Президенту страны Владимиру Путину, его деятельность на посту главы государства положительно оценивают 75,7% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют шесть из 10 опрошенных. Положительно оценивают его работу более половины респондентов. Деятельность кабмина в целом одобряют 49,9% граждан.

Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2024 г.

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