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ВЦИОМ: Большинство россиян доверяют Путину
Три четверти россиян (78,6%) выразили свое доверие Президенту страны Владимиру Путину, его деятельность на посту главы государства положительно оценивают 75,7% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют шесть из 10 опрошенных. Положительно оценивают его работу более половины респондентов. Деятельность кабмина в целом одобряют 49,9% граждан.
Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2024 г.
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