ВЦИОМ: Большинство россиян доверяют Путину

Три четверти россиян (78,6%) выразили свое доверие Президенту страны Владимиру Путину, его деятельность на посту главы государства положительно оценивают 75,7% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют шесть из 10 опрошенных. Положительно оценивают его работу более половины респондентов. Деятельность кабмина в целом одобряют 49,9% граждан.

Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2024 г.