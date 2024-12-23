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ВЦИОМ: Более трети россиян попросили бы у Деда Мороза победу в СВО
Более трети россиян признались, что пожелали бы достижения победы в специальной военной операции, если бы писали письмо Деду Морозу. Об этом со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения сообщает ТАСС.
По данным опроса, 59% граждан страны загадывают желания под бой курантов. 37% опрошенных заявили, что, если бы писали письма новогоднему волшебнику, попросили бы у него успешного завершения специальной военной операции и прихода мирной жизни. Об этом ВЦИОМ сообщили 31% мужчин и 42% женщин.
Второе место — 12% — заняло исполнение личных желаний, таких как покупка квартиры, машины или телефона. 7%, напротив, предпочли бы с помощью волшебства решить общероссийские проблемы и задачи — добиться для страны экономического роста, а для ее населения — снижения ключевой ставки. 6% мечтают о личной экономической стабильности, 3% — спокойствии и благополучии. 10% респондентов заявили, что даже в теории не стали бы писать письмо Деду Морозу.
Несмотря то что большинство россиян загадывают желания в Новый год, почти половина из них не верят в силу ритуала — 47%. Интересно, что столько же респондентов признались, что верят в новогоднее чудо.
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