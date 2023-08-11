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Общество 11 августа 2023 10:45

ВЦИОМ: Более 77% россиян доверяют Владимиру Путину

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ВЦИОМ: Более 77% россиян доверяют Владимиру Путину
Фото: kremlin.ru

77,3% россиян признались, что доверяют Президенту России Владимиру Путину. 74% заявили, что одобряют его деятельность, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Как отмечают аналитики, уровень доверия россиян снизился за неделю на 0,1 процентного пункта, однако одобрение деятельности главы государства, наоборот, выросло на 0,4 п.п.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 60% участников опроса, 51,9% заявили, что одобряют деятельность Председателя Правительства — на 0,8 п.п. больше, чем неделей ранее.

Деятельность Правительства в целом вызывает одобрение у 48,2% респондентов.

#вциом #Владимир Путин
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