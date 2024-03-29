ВЦИОМ: 80,7% россиян доверяют Путину, а 78,9% - одобряют его деятельность

80,7% опрошенных граждан России заявили, что доверяют Президенту страны Владимиру Путину, а одобряют его работу на посту главы государства – 78,9%. Такие результаты показывает опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный с 18 по 24 марта 2024 года. Отметим, что участниками опроса стали 1,6 тыс. россиян, достигших совершеннолетия.

Что касается других политических деятелей, то работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 54,7% россиян, а доверяют этому политику - 62,6% опрошенных.

Геннадию Зюганову (КПРФ) доверяют 30,1% участников опроса, а Сергею Миронову («Справедливая Россия - За правду») - 25,9%. Леониду Слуцкому (ЛДПР) доверяют 19,7%, а Алексею Нечаеву («Новые люди») - 6,5%.