ВЦИОМ: 80% россиян будут участвовать в выборах Президента РФ

80% россиян заявили, что будут голосовать на выборах Президента РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данный опрос провели 2-3 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

Согласно результатам опроса, 70% респондентов заявили, что точно будут участвовать в выборах Президента страны (+3% с 15 февраля), а 10% сказали, что скорее примут (- 4%).

Также участников спросили: если бы выборы Президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого вы бы проголосовали? Итог следующий: 75% готовы проголосовать за Владимира Путина, 6% — за Владислава Даванкова («Новые люди»), еще 4% — за Николая Харитонова (КПРФ), а 3% — за Леонида Слуцкого (ЛДПР).