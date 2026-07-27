ВЦИОМ: 77% россиян считают необходимой маркировку ИИ-контента

Большинство россиян поддержали обязательную маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра ВЦИОМ по итогам опроса, опубликованного на сайте организации, сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию, 77% граждан считают, что продукты, изображения и решения, созданные с использованием ИИ, должны иметь специальное обозначение. Доля сторонников такой маркировки растет: в 2024 году эту позицию поддерживали 73% опрошенных, а в 2023 году – 69%.

При этом 82% россиян считают, что искусственный интеллект должен оставаться инструментом-помощником: он может предлагать варианты, но окончательное решение должен принимать человек.

Две трети участников опроса (67%) полагают, что использовать ИИ стоит только в отдельных сферах. Еще 19% считают, что технологии искусственного интеллекта должны применяться во всех возможных областях.

Лишь 6% респондентов уверены, что ИИ уже способен принимать решения с учетом этических и моральных норм. Еще 19% считают, что такие возможности появятся у искусственного интеллекта в ближайшие пять лет. При этом 34% опрошенных полагают, что ИИ никогда не сможет достичь такого уровня самостоятельности.

Вопрос авторских прав на продукты, созданные искусственным интеллектом, также остается открытым. 41% россиян считают, что такие материалы не должны быть объектами авторского права.

По мнению 22% участников исследования, правообладателем должен выступать пользователь, который взаимодействует с ИИ, а 19% считают, что права должны принадлежать разработчикам технологии.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 3 июля среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность исследования с вероятностью 95% не превышает 2,5%.