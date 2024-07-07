ВЦИОМ: 77% россиян считают, что конкурс «Это у нас семейное» сближает поколения

Среди россиян 83% поддерживают проведение конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». При этом 77% респондентов уверены, что проект способствует сближению поколений. Приуроченное ко Дню семьи, любви и верности исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Опрос показал, что доля тех, кто поддерживает проект, среди знающих о нем еще выше — 92%. Против выступают только 2% опрошенных. При этом 84% респондентов заявили, что подобные конкурсы необходимы стране.

«Каждый второй (56%) опрошенный, имеющий представление о конкурсе „Это у нас семейное“, сообщил, что победителей определяют объективно и честно. Особенно значимо, что большинство россиян, а особенно молодежь, верят в равные возможности участников. 52% россиян отметили, что шансы стать победителем равны вне зависимости от места проживания конкурсанта. Среди молодежи 18–24 года этот показатель еще выше — 65%», — отметил, комментируя результаты опроса, ректор Президентской академии и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Помимо этого, большинство опрошенных (80%) убеждены, что мероприятие способствует продвижению традиционных семейных ценностей. В возрастных группах 35–44 года, 45–59 лет, 60 лет и старше таковых 81%.

«Наши конкурсанты отмечают, что самым ценным в конкурсе стало время, которое они проводили вместе, выполняя дистанционные задания, — придумывая сценарии для праздников, украшая свой дом и помогая другим. Очные полуфиналы, когда все три поколения семьи отправлялись в мини-путешествие, для многих стали незабываемыми. Впервые за долгое время участникам удавалось поиграть с детьми, выслушать родителей, вспомнить историю своего рода и найти много новых, замечательных друзей. И по результатам опроса 77% россиян признают, что конкурс действительно способствует сближению поколений», — подытожил Алексей Комиссаров.

Конкурс «Это у нас семейное» организован АНО «Россия — страна возможностей». В финал вышли 300 семейных команд из 83 субъектов Федерации (одна семья представляет Казахстан). Победители будут объявлены 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые можно адресно потратить на покупку дома или квартиры, а также на ипотеку. Все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.