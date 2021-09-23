ВЦИОМ: 40% россиян предпочитают использовать отечественное ПО

40% россиян предпочитают устанавливать на свои гаджеты отечественное программное обеспечение. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМ.

При этом чаще на российских программах останавливаются пользователи в возрасте от 60 лет — 59%, реже всего к такому варианту склоняются молодые люди от 18 до 24 лет — 12%. В пользу иностранного ПО высказались 18% участников опроса, а 35% отметили, что им неважна страна-разработчик. Не смогли определиться с ответом 7% респондентов.

Также 77% опрошенных уверены, что российские программы в той или иной степени могут конкурировать с зарубежными: 34% уверены в этом, 43% полагают, что скорее да, 8% выбрали вариант «скорее нет», а 4% с уверенностью заявили, что не может. 11% затруднились с ответом.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что все российские ИТ-компании должны перейти на отечественное программное обеспечение.