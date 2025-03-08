Около Казанского Кремля продают самую дорогую однушку в ПФО

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Квартира у подножия Казанского Кремля возглавила рейтинг самых дорогих однушек Приволжского федерального округа. Объект площадью 61,3 кв. м на улице Дзержинского оценивается в 26,5 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в «Циан. Аналитике».

По данным экспертов, это самое дорогое предложение среди 19,5 тысяч однокомнатных квартир в ПФО. Несмотря на снижение цены на 3 млн рублей за год, казанская однушка обогнала по стоимости аналогичные объекты в Самаре (20,75 млн рублей) и Нижнем Новгороде (20 млн рублей).

В объявлении отмечается, что в квартире выполнен современный дизайнерский ремонт. Планировка включает кухню-столовую, гардеробную, раздельный санузел и балкон. Преимущество локации – близость ко всем необходимым объектам инфраструктуры и знаковым местам Казани, включая Черное озеро, набережную Казанки, парки, рестораны и учебные заведения.

В «Циан. Аналитике» также рассказали, что доля однокомнатных квартир в Татарстане составляет порядка 33-36% от всего рынка вторичного жилья, что является одним из самых высоких показателей в Поволжье. Большинство однушек в регионе продаются по цене от 3 до 6 млн рублей.