Вблизи Экспоцентра в Москве сбили беспилотник

Сегодня утром российская система ПВО сбила БПЛА, который летел на Москву, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра, существенных повреждений здание не получило, никто, по предварительным данным, не пострадал.

В экстренных службах сообщили, что в из-за падения беспилотника было повреждено 20 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.

В Минобороны уточняют, что попытка атаки дрона произошла около 04.00 утра.

После того, как на аппарат воздействовали силы ПВО, он поменял траекторию полета и рухнул на нежилое здание у Краснопресненской набережной.