Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вблизи Экспоцентра в Москве сбили беспилотник
Сегодня утром российская система ПВО сбила БПЛА, который летел на Москву, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра, существенных повреждений здание не получило, никто, по предварительным данным, не пострадал.
В экстренных службах сообщили, что в из-за падения беспилотника было повреждено 20 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.
В Минобороны уточняют, что попытка атаки дрона произошла около 04.00 утра.
После того, как на аппарат воздействовали силы ПВО, он поменял траекторию полета и рухнул на нежилое здание у Краснопресненской набережной.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа