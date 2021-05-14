news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Галимова: В ДРКБ остаются 15 детей, пострадавших при стрельбе в 175-й школе
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 мая 2021  13:40
Егор Никитин

Важный шаг для развития: в РТ стартовал конкурс на соципотечное жилье для молодежи

news_top_970_100

В Татарстане объявили старт республиканского конкурса на получение льготного жилья по программе социальной ипотеки для лидеров молодежной политики. Поддержка молодежи и молодых семей в их стремлении улучшить жилищные условия — важный шаг для развития человеческого капитала на территории республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Приоритетом в области молодежной политики является развитие человеческого капитала. Одной из необходимых, важных и нужных мер поддержки в этом направлении является улучшение жилищных условий в молодежной среде, у молодых семей», — обратился к участникам брифинга Садыков.
Он отметил, что объявленный конкурс является эффективным инструментом поддержки молодого поколения татарстанцев. Решение о проведении таких мероприятий было принято несколько лет назад по инициативе Президента РТ, и за прошедшее время оно себя полностью оправдало. 
«В 2012 году в рамках конкурса было принято решение по 10 соципотечным квартирам. И с каждым годом их количество постоянно увеличивалось. Мы фиксируем огромное число желающих принять участие в данном конкурсе. За все время проведения конкурса его победителями стали 293 человека», — подчеркнул Ринат Садыков.
В заключение он напомнил о ряде условий, необходимых для участия в розыгрыше соципотечных квартир: подтверждение платежеспособности и необходимости улучшения жилищных условий, возрастные рамки 18–30 лет (для молодых ученых до 35 лет), а также главный критерий — наличие значимых достижений в молодежной политике и студенческом самоуправлении.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное