Важный шаг для развития: в РТ стартовал конкурс на соципотечное жилье для молодежи

В Татарстане объявили старт республиканского конкурса на получение льготного жилья по программе социальной ипотеки для лидеров молодежной политики. Поддержка молодежи и молодых семей в их стремлении улучшить жилищные условия — важный шаг для развития человеческого капитала на территории республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Приоритетом в области молодежной политики является развитие человеческого капитала. Одной из необходимых, важных и нужных мер поддержки в этом направлении является улучшение жилищных условий в молодежной среде, у молодых семей», — обратился к участникам брифинга Садыков.

Он отметил, что объявленный конкурс является эффективным инструментом поддержки молодого поколения татарстанцев. Решение о проведении таких мероприятий было принято несколько лет назад по инициативе Президента РТ, и за прошедшее время оно себя полностью оправдало.

«В 2012 году в рамках конкурса было принято решение по 10 соципотечным квартирам. И с каждым годом их количество постоянно увеличивалось. Мы фиксируем огромное число желающих принять участие в данном конкурсе. За все время проведения конкурса его победителями стали 293 человека», — подчеркнул Ринат Садыков.

В заключение он напомнил о ряде условий, необходимых для участия в розыгрыше соципотечных квартир: подтверждение платежеспособности и необходимости улучшения жилищных условий, возрастные рамки 18–30 лет (для молодых ученых до 35 лет), а также главный критерий — наличие значимых достижений в молодежной политике и студенческом самоуправлении.