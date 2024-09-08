«Важный шаг»: боец СВО из Бугульмы проголосовал на выборах

Фото предоставлено Натальей Паниной

Боец СВО Виктор Морозов из Бугульмы пришел на участок с супругой и дочерью. Он считает, что участие в выборах — гражданский долг всех жителей.

Мужчина был призван на службу в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. Сейчас бугульминец находится в очередном отпуске.

«Как только объявили мобилизацию, я добровольно пошел в военкомат. Никаких повесток не получал, — рассказал Виктор. — После того, как приезжаешь из отпуска обратно в зону проведения специальной военной операции, конечно, немного накатывает тоска, но со временем опять осваиваешься. Там уже чувствуешь себя как будто дома. Можно сказать, это вторая семья, второй дом, где мы с сослуживцами создали себе уют».

Фото предоставлено Натальей Паниной

Как отметил боец, для участников СВО особенно важно и ценно, когда им приходят посылки или весточки из дома. Хочется знать всё об успехах детей, о важных событиях, которые происходят в их отсутствие в семье. По словам бугульминца, это очень греет душу, придает сил и дает понимание того, ради чего он и его боевые товарищи находятся на СВО.

«Я служу в саперном взводе. Ранее проходил срочную службу в военном оркестре. Перед СВО всему обучили, я получил военно-учетную специальность, — сообщил мужчина. — Считаю, что в сегодняшних выборах каждый житель должен принять участие. Это важный шаг, особенно в наше время. Нам нужно хорошее, грамотное руководство, чтобы скорее завершить СВО, обязательно нашей победой. Я сделал, по-моему, правильный выбор, голосовал за тех, кто достоин».

Фото предоставлено Натальей Паниной

На территории Бугульминского муниципального района сегодня работают: в городе 46 постоянных и две временные участковые избирательные комиссии, в районе 29 участковых избирательных комиссий.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

Фото предоставлено Натальей Паниной

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Фото предоставлено Натальей Паниной