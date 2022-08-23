«Важный канал связи власти и общества»: в Казани подвели итоги V форума социальных НКО

В Казани прошло пленарное заседание V республиканского форума социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Активная работа НКО в республике позволяет поддерживать живую, непрерывную связь между обществом и властью, оперативно реагировать на новые вызовы времени и запросы людей, считает председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В республике всегда уделяли высокое внимание развитию и поддержке некоммерческого сектора, как одного из ключевых общественных институтов, отметил Мухаметшин. По его словам, в последнее время, с учетом беспрецедентного внешнего давления и попыток недружественных стран «раскачать ситуацию внутри России», фактор внутреннего сплочения в обществе стал важен как никогда раньше. В этих условиях большую стабилизирующую роль играют НКО, работающие с вопросами и проблемами простых людей.

«Активная деятельность по развитию некоммерческого сектора – это правильная, своевременная и целенаправленная работа с неравнодушными людьми, с активом нашей республики. Они помогают органам власти получать обратную связь с народом, ради которого мы существуем. Эта та самая важнейшая нить, поддержание которой необходимо в это непростое для страны время», – подчеркнул Мухаметшин.

Он добавил, что проактивная работа профильных НКО также во многом обеспечивает успешные результаты в сфере межконфессионального и межкультурного диалога, которым на протяжении многих лет славится Татарстан. Все это позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день и не сомневаться в том, что стоящие перед страной и республикой вызовы будут преодолены, резюмировал Фарид Мухаметшин.

Заседание завершает большой марафон, который стартовал еще в начале июля, отметила председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева. По ее словам, за полтора месяца работы V форума СОНКО была проделана масштабная работа по всей республике: тематические секционные заседания, круглые столы, научные конференции и панельные дискуссии состоялись в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске, а также в Актанышском и Спасском районах РТ.

В секциях, которые проходили в онлайн и офлайн режимах, приняли участие около 1,5 тыс. человек. Среди них – представители социально-ориентированных НКО, общественных организаций, движений и бизнес-сообщества, представители министерств и ведомств, депутатского корпуса, гражданские активисты, члены и эксперты Общественной палаты РТ и РФ.

«На площадках форума были представлены лучшие муниципальные практики и межмуниципальные проекты, поднимались вопросы повышения результативности работы СОНКО и развития компетенций работников некоммерческого сектора», – поделилась итогами Зиля Валеева.

В заседании приняла участие московская гостья – председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Она отметила, что встреча на площадке V республиканского форума СОНКО проходит в преддверие масштабного форума «Сообщество», который начинает работу в Татарстане уже 24 августа.

Предстоящий форум будет посвящен многообразию культур и единству граждан, которое реализуется через активное взаимодействие некоммерческого сектора, государства и общества. Татарстан здесь является одним из успешных примеров для всей страны: республике есть, чем поделиться с другими регионами.

«На форум «Сообщество» в Казани аккредитовались уже почти 2 тыс. участников, такого масштаба у нас еще не было. Наша комиссия в Общественной палате РФ составляет свежий рейтинг регионов по развитию НКО, и ваша республика входит в тройку лидеров по стране», – резюмировала Елена Тополева-Солдунова и пригласила всех на предстоящий форум «Сообщество».