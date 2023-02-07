«Важны не дома, а охват жителей»: за год «Наш двор» обновит еще тысячу дворов Татарстана

В республике наращивают темпы работ по программе «Наш двор». За прошедшие три года инициатива Раиса РТ Рустама Минниханова создала для жителей многоквартирных домов 3,3 тыс. современных придомовых территорий на сумму 25 млрд рублей. Планы программы в новом году журналистам раскрыли на брифинге в Доме Правительства.

Масштабная республиканская программа, инициатором которой был Раис Татарстана Рустам Минниханов, в текущем году перейдет на четвертый год реализации

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть ряд муниципалитетов, где программа полностью выполнена»

Масштабная республиканская программа, инициатором которой был Раис Татарстана Рустам Минниханов, в текущем году перейдет на четвертый год реализации. В 2019-м, перед стартом программы, в республике проинспектировали около 9,5 тыс. домов. По итогам осмотров стало понятно, что в благоустройстве нуждаются примерно 7 тыс. дворовых территорий, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Работы по программе «Наш двор» включают ремонт дорог и тротуаров, установку урн, обновление наружного освещения, монтаж детского и спортивного оборудования, обустройство мусорных площадок, а также установку хозяйственного оборудования.

По словам Марата Айзатуллина, даже с учетом непростой экономической ситуации объемы финансирования по программе не только не снижаются, но и растут Фото: prav.tatarstan.ru

«За три года реализации сделано очень многое. Были благоустроены более 3,3 тыс. придомовых территорий на общую сумму в 25 млрд рублей. Есть целый ряд муниципалитетов, это 11 муниципальных образований, где программа мероприятий полностью выполнена», — отметил Айзатуллин.

По словам министра, даже с учетом непростой экономической ситуации объемы финансирования по программе не только не снижаются, но и растут.

«В 2023 году планируется обустроить 960 дворовых территорий с сохранением прежнего уровня финансирования в 9 млрд рублей. Из них 7,5 млрд рублей пойдут на дорожные работы», — резюмировал Айзатуллин и призвал муниципалитеты и жителей бережно относиться к обновленным дворам.

Слайд: предоставлен пресс-службой Раиса РТ

«Среднее время ответа жильцам составляет всего 25 минут»

Слова министра поддержала второй спикер брифинга – директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина. Она рассказала об обратной связи с жителями, чье мнение является приоритетным для организаторов программы «Наш двор».

С момента ее старта татарстанцы направили более 41 тыс. обращений по этой теме. С каждым годом число вопросов снижается, что говорит о росте осведомленности жителей о целях программы, отметила Зиннатуллина. Она подчеркнула, что одним из ключевых принципов «Нашего двора» является живая связь с местными жителями. Именно они должны определять конкретные параметры обновления своего двора, чтобы опыт его дальнейшего использования был максимально позитивным.

Наиля Зиннатуллина рассказала об обратной связи с жителями, чье мнение является приоритетным для организаторов программы «Наш двор» Фото: prav.tatarstan.ru

Для этого было создано сразу четыре инструмента коммуникации: профильный сайт программы, горячая телефонная линия, чат в мессенджере WhatsApp и диалог в мессенджере Telegram.

«За три года по этим каналам поступило более 41 тыс. обращений. Из них 10 тыс. обращений пришли в 2022 году. Наибольшее число обращений было в 2020 году, в самом начале программы. Ежегодно показатель снижается. Это говорит о том, что жители получают все больше информации о работе программы и понимают ее намного лучше», — пояснила Зиннатуллина.

Слайд: предоставлен пресс-службой Раиса РТ

По ее словам, оперативность общения с жителями в рамках программы «Наш двор» вышла на новый уровень.

«Среднее время ответа в социальных сетях составляет всего 25 минут. <…> За время работы программы ею было охвачено более 1 млн жителей, проведено 13 тыс. встреч за прошедшие три года», — заключила Зиннатуллина.

Слайд: предоставлен пресс-службой Раиса РТ

«В марте проведем встречи с активом дворов в 12 районах республики»

Тему важности диалога с жильцами домов продолжила куратор программы «Наш двор» Арина Петрова. Она привела в пример участников программы текущего года, с которыми уже успели провести 1,5 тыс. встреч. В ходе общения были утверждены схемы предстоящих работ с учетом мнения самих жильцов.

Петрова отметила, что неотъемлемой составляющей программы является показатель взаимодействия с жителями, который в среднем ежегодно достигает 250 тыс. человек.

По словам Арины Петровой, одним из ключевых инструментов взаимодействия с жителями дворов остаются встречи в живом формате Фото: prav.tatarstan.ru

«Эту планку из года в год мы стараемся поддерживать. Количество дворов не настолько показательная цифра, а вот число охваченных жителей для нас очень важно. Примерно 250-300 тыс. жителей мы всегда выдерживаем», — пояснила Петрова.

По словам докладчицы, одним из ключевых инструментов взаимодействия с жителями дворов остаются встречи в живом формате.

«Мы уже встретились со всеми жителями, которые участвуют в программе на 2023 год. Проведено уже 1,5 тыс. встреч. Все эти жильцы подписали протоколы общего собрания, согласовав схемы работ по благоустройству», — уточнила куратор программы «Наш двор».

Слайд: предоставлен пресс-службой Раиса РТ

По ее словам, все необходимое оборудование для работ в нынешнем году также закуплено. Речь идет о 16 тыс. единиц различного оборудования на общую сумму 760 млн рублей.

«Уже в марте мы хотим провести встречи с активом дворов. Мы хотим повторно пообщаться со всеми, кто хочет поучаствовать в благоустройстве своего двора. Это будут массовые встречи в 12 районах республики», — заключила Петрова.

Фаил Камаев рассказал об особенностях реализации программы «Наш двор» в условиях сельских поселений Фото: prav.tatarstan.ru

«На первых этапах не всем жителям понравились нововведения»

Еще одним гостем брифинга стал глава Тукаевского муниципального района Фаил Камаев, который рассказал об особенностях реализации программы «Наш двор» в условиях сельских поселений.

Слайд: предоставлен пресс-службой Раиса РТ

Он напомнил, что в составе района нет ни одного города. На территориях сельских поселений здесь расположены 257 многоквартирных домов, созданных для переселения работников сельского хозяйства. При этом развитию дворовых территорий не уделялось должного внимания, поэтому реализация программы «Наш двор» здесь имела свою специфику.

«На первых этапах не всем жителям понравились нововведения. Во дворах многие из них хаотично размещали гаражи, хозяйственные постройки. Но на протяжении уже трех лет при взаимодействии с жителями и с учетом их мнений ведутся работы по благоустройству», — пояснил Камаев.

Слайд: предоставлен пресс-службой Раиса РТ

По его словам, местным жителям доводят всю необходимую информацию по планируемым работам, с ними обсуждают необходимые меры по расчистке и приведению в порядок придомовых площадок.

«При таком подходе за период действия программы в районе были отремонтированы 50 дворов. В первые два года работы проводились в крупных населенных пунктах. <…> В прошлом году выполнено благоустройство 29 дворовых территорий. Лимит финансирования программы на 2023 год составляет 118,8 млн рублей на 21 придомовую территорию», — резюмировал Камаев.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»