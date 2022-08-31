«Важны любые выборы»: в ЦИК РТ рассказали о финальной подготовке к осеннему голосованию

В Татарстане завершается работа по подготовке к проведению Единого дня голосования (ЕДГ), который состоится 11 сентября. В этом году избирательная кампания в республике продемонстрировала высокий уровень конкуренции среди кандидатов, а сам процесс голосования будет прозрачным, безопасным и удобным для каждого избирателя. Об этом на заседании татарстанского Центризбиркома заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Мы выходим на финишную прямую избирательной кампании. В этом году у нас не проходит большой федеральной кампании, но мы не делим их — любые выборы для нас крайне важны», — обратился Андрей Кондратьев к участникам заседания, часть которых участвовала в совещании онлайн-формата.

Докладчик напомнил, что в этом году в целом по стране 11 сентября будут выбирать 15 глав субъектов Федерации и шесть региональных законодательных собраний, также пройдет формирование советов 12 административных центров регионов. Всего по России к 11 сентября завершатся 4,7 тыс. избирательных кампаний, в которых участвуют 70,5 тыс. кандидатов от 22 общероссийских политических партий.

«В Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов в Госсовет РТ. Эти два округа (Ибрагимовский и Пионерский) расположены на территории Казани. Принять участие в голосовании смогут 123 118 избирателей. Выборы организуют две территориальные и 53 участковые избирательные комиссии», — отметил Кондратьев.

По его словам, в текущей избирательной кампании фиксируется высокая конкуренция в борьбе кандидатов за вакантные места.

«У нас шесть кандидатов на каждом округе, их средний возраст — 40 лет. Кандидаты-женщины составляют 28% от общего числа», — поделился данными глава ЦИК РТ.

Помимо этого, 11 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления (МСУ). Они затронут 181 муниципальный округ в 39 районах Татарстана.

«Численность избирателей на муниципальных допвыборах составит 51 285 человек. Для участия в этих выборах зарегистрированы 670 кандидатов», — уточнил Кондратьев.

Отдельно председатель ЦИК Татарстана остановился на теме обеспечения безопасности избирательных участков. Этот вопрос был детально проработан с правоохранителями.

«Оперативно были отработаны все вопросы с органами МВД республики, МЧС, Роспотребнадзором. Могу сказать с уверенностью — избирательная система Татарстана готова к финалу избирательной кампании», — сказал Андрей Кондратьев.

Еще одним важным моментом обсуждения стал другой аспект безопасности избирательного процесса — противоэпидемический. Глава ЦИК РТ напомнил, что за прошедшие два года пандемии республика уже отработала эффективные алгоритмы проведения выборов в новых коронавирусных условиях. Этот опыт будет использован и в ходе предстоящего Единого дня голосования.

«Эти стандарты мы реализуем и сейчас при поддержке наших муниципалитетов. Мы будем применять термометрию, социальное дистанцирование, защитные экраны для общения с избирателями, маски, а также дополнительное проветривание и уборку помещений», — резюмировал Андрей Кондратьев.