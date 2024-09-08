«Важное событие»: полковник, боец СВО Шамиль Аюпов проголосовал на выборах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На избирательный участок №2020 в Набережных Челнах пришел полковник Вооруженных сил РФ, участник специальной военной операции Шамиль Аюпов. С ним заочно знакомы тысячи челнинцев и гостей города. Ежедневно его лицо видят на баннерах, щитах, листовках с призывом вступать в армию победы.

Аюпов был призван в ходе частичной мобилизации в октябре 2022 года. Его назначили командиром мотострелкового полка, служил в Херсонской области. Отдав долг на передовой, выполняет его и в тылу.

«Выборы для меня — это всегда важное событие, потому что мы участвуем в политике государства, республики и города. Это наше право выбирать. Я с 18 лет голосую. Любые выборы — это участие в управлении нашей страной, в политике нашей страны. Таким образом мы через депутатов строим наше государство», — заметил военный.

Шамилю Аюпову 59 лет. Еще одна традиция, которой он не изменяет, — приходить на выборы вместе с женой Татьяной.

«Пришла с мужем, чтобы поддержать его, прежде всего — как участника СВО, потому что сейчас самое главное — чтобы наши бойцы поскорее вернулись домой, живыми и здоровыми. Чтобы над всеми нами было мирное небо», — сказала Татьяна Аюпова.

«Явка хорошая, народ идет, народ понимает, что от нашего выбора зависит будущее нашей республики, нашей страны, нашего Татарстана», — заметила заместитель председателя ТИК Комсомольского района Ирина Бодрова.

За легитимностью выборов следят наблюдатели. По состоянию на 15.00 в Набережных Челнах на выборах в Госсовет РТ проголосовали 44,9% избирателей.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.