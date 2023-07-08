«Важное и богоугодное дело»: Наиль Магдеев оценил стройку православной гимназии в Челнах

На улице Раскольникова в Набережных Челнах ведется строительство православной гимназии. Образовательное учреждение, которое появится на территории прихода Святого Великомученика Георгия Победоносца, посетил сегодня мэр Челнов Наиль Магдеев.

Гимназия рассчитана на 140 учеников. Сейчас здесь возводится основной корпус, где будет организован образовательный процесс.

«Сегодня ранним утром осмотрел ход строительства православной гимназии по улице Раскольникова. Строительство ведется на пожертвования граждан и предприятий города. Православная гимназия, безусловно, внесет свой вклад в воспитание и образование подрастающего поколения нашего города. Буду оказывать практическую помощь и всемерную поддержку в строительстве православной гимназии. Это важное богоугодное дело!» — заметил Наиль Магдеев.

На сегодня завершены строительство цокольного, первого и второго этажей, установлены плиты перекрытия между вторым этажом и мансардным.

Православная гимназия возводится на средства горожан и предприятий города. Ориентировочная стоимость первого, учебного, блока составит порядка 150 млн рублей, из них на 46 млн рублей работы уже выполнены. Сдача объекта запланирована к 1 сентября 2024 года.

Реквизиты для пожертвований можно посмотреть на официальном сайте мэрии Автограда.

Учредителем учебного заведения является Казанская епархия Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви. Работа гимназии будет проходить в режиме «школы полного дня» с организацией учебно-воспитательной деятельности в рамках системы дополнительного образования. Площадь здания составляет 2,5 тыс. квадратных метров.