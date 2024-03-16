Важно участвовать в будущем страны: 95-летний сын репрессированных проголосовал в Болгаре

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Житель Болгара Иван Устин, который в январе отметил 95-летний юбилей, самостоятельно приехал на избирательный участок за рулем автомобиля, чтобы проголосовать за будущее страны.

Мужчина никогда не голосует на дому и говорит, что пока может, всегда будет сам приходить на участок.

«Я всегда голосую, потому что знаю, насколько это важно. Моего отца когда-то репрессировали, так что наша семья хлебнула горя. Поэтому я знаю, как важно иметь возможность участвовать в будущем страны и в своем будущем. Особенно в наше время. А на участок я всегда приезжаю сам. Пока ходят ноги и работают руки, не буду сидеть дома. Для меня выборы — это не только проявление гражданской позиции, но еще и праздник. А какой же праздник может быть, когда тебе урну на дом приносят?» — улыбаясь, заметил Иван Устин.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, на избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).