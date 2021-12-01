В кафе – нельзя, в автобус – можно: Минздрав РТ рассказал, кому положен временный QR-код

Кто из татарстанцев может получить временный QR-код? В каких ситуациях его можно предъявить и сколько он будет действителен? О том, как получить временный сертификат, в прямом эфире Оперштаба по борьбе с Covid-19 ответил замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков.

Предъявлять временный QR-код можно только в общественном транспорте

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Срок действия временных QR-кодов ограничен

24 дня – ровно столько действителен временный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции первым компонентом. В народе его уже прозвали «республиканский».

«Этот срок включает в себя время до прохождения вакцинации вторым компонентом – 21 день. Помимо этого, даются еще три дня для того, чтобы сертификат о вакцинации пришел на портал Госуслуг», – объяснил сегодня во время прямого эфира, который провел Оперштаб РТ по борьбе с Covid-19, замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков: «Еще раз хочу донести до жителей республики, что полноценный иммунитет вырабатывается только после того, как будет пройден полный курс вакцинации от коронавируса» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Получить временный сертификат можно только в поликлинике по месту жительства. Для этого человек должен показать врачу сведения о получении первой дозы вакцины с портала Госуслуг или показать справку, которую ему выдали в мобильном пункте вакцинации. Временный QR-код выдают сразу же на месте.

Однако спешить в торговые центры и рестораны с временным сертификатом не стоит, предупреждает замминистра здравоохранения. Предъявлять временный QR-код можно только в общественном транспорте.

«Еще раз хочу донести до жителей республики, что полноценный иммунитет вырабатывается только после того, как будет пройден полный курс вакцинации от коронавируса», – обратился к татарстанцам Жаворонков.

Кому положена справка о медотводе?

Еще одна категория граждан, кто может получить временный QR-код, – те, у кого есть противопоказания к прививке. Правда, процедура его получения более трудоемкая.

Чтобы получить справку о медицинском отводе, нужно обратиться в поликлинику. Каждый случай индивидуален – есть ли у человека противопоказания к вакцинации от коронавируса или нет, будет решать врачебная комиссия.

«В число противопоказаний к вакцинации могут попасть обострения хронических заболеваний, онкология на этапе лечения, аллергия», – уточнил Жаворонков.

Чтобы получить справку о медицинском отводе, нужно обратиться в поликлинику. Есть ли у человека противопоказания к вакцинации от коронавируса или нет, будет решать врачебная комиссия Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Только на основании решения врачебной комиссии человеку могут дать справку о медицинском отводе. Выдает ее терапевт. В этом документе содержится QR-код, который позволит проверить подлинность справки, а также причина медотвода. Срок действия такой справки тоже устанавливается врачебной комиссией.

Татарстанцы, у которых есть на руках справка от врача о медицинском отводе, уже могут переоформить ее на документ нового образца с QR-кодом.

Замминистра здравоохранения РТ отметил, что беременность и кормление грудью не является противопоказанием к вакцинации.

Военные в реестр не попадают, их сертификат действует полгода

У военнослужащих сертификат о вакцинации от Covid-19 действует полгода, а не год, рассказал замминистра здравоохранения РТ. Это связано с тем, что военным делают прививку в медицинских службах Министерства обороны, а не в учреждениях здравоохранения. Таким образом, военные попросту не попадают в реестр вакцинированных.

Военным делают прививку в медицинских службах Министерства обороны, а не в учреждениях здравоохранения. Таким образом, военные попросту не попадают в реестр вакцинированных Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Получить сертификат о вакцинации военнослужащие могут в поликлинике по месту жительства. Для этого им нужно показать врачу справку о прохождении полного курса вакцинации. При этом срок действия QR-кода будет исчисляться с того дня, когда им сделали вторую дозу прививки», – отметил Владимир Жаворонков.

Когда же все закончится?

Появление нового штамма коронавируса «омикрон» вызвало новую волну волнений, в том числе среди жителей Татарстана, и омрачает новогоднее настроение, отметила во время прямого эфира руководитель Оперштаба РТ по борьбе с Covid-19, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Вспомним испанку, она продержалась три волны, после этого исчезла. Возможен и такой вариант. Все зависит от того, как происходят мутации. Вероятнее всего, Covid-19 – вирус с которым нам придется жить», – поделился своим мнением Жаворонков.

«Вакцинация от коронавируса спасет от тяжелого течения болезни. У привитых не будет осложнений после болезни, не говоря уже о том, что человек может умереть» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Вакцинация – главный способ борьбы с коронавирусом, отметил Жаворонков. Он обратился к жителям республики с просьбой внимательнее отнестись к своему здоровью, в противном случае это чревато серьезными последствиями.

«Хочу обратить внимание на то, что вакцинация от коронавируса спасет от тяжелого течения болезни. У привитых не будет осложнений после болезни, не говоря уже о том, что человек может умереть», – заключил Владимир Жаворонков.