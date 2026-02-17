«Важно помочь найти свое место в мирной жизни»: как в Нурлате помогают ветеранам СВО

Фото предоставлено Центром занятости населения / На фото: директор ЦЗН Ирек Камалов с ветераном СВО

С возвращением со спецоперации для ветеранов начинается новый этап жизни. Люди, прошедшие войну, строят планы на будущее, зная цену дружбе и командной работе. В Нурлатский район с фронта вернулись более 50 жителей. Им по-прежнему необходима поддержка: получение образования, помощь в трудоустройстве и полноценная социальная адаптация.

Участник спецоперации из села Курманаево, уволенный по ранению, недавно обратился в фонд Защитники Отечества. Он пришел с вопросами оформления инвалидности и реабилитации, а в ходе беседы решил и вопрос с дальнейшим трудоустройством.

«В процессе разговора он поделился своими планами. Ранее занимался подсобным хозяйством, но сказывается полученное на войне ранение. Мы предложили ему обучиться на охранника и рассказали о возможности получить средства на развитие птицеводства, – рассказала социальный координатор фонда Татьяна Максимова. – Сейчас помогаем оформить инвалидность, в марте начнется его обучение».

Ключевую роль в профессиональной адаптации ветеранов играет Центр занятости населения. По словам его директора Ирека Камалова, вернувшиеся бойцы – это кадровый резерв с уже сформированными навыками командной работы.

«Сегодня важно по-человечески помочь им найти свое место в мирной жизни, показать, что их навыки действительно нужны. Из 53 ветеранов СВО работу имеют 41. Трое обратились недавно, в январе, и были трудоустроены на нефтяные предприятия. Чтобы по первому обращению мы могли предложить вакансии, ведем реестр работодателей. Сейчас более 50 вакансий для ветеранов предлагают девять предприятий – это сельское и дорожное хозяйства, нефтяная и спортивная сферы. Квотирование рабочих мест и ярмарки вакансий помогают шире ориентироваться в этом вопросе», – отметил он.

Такое сотрудничество выгодно всем: предприятия получают надежных сотрудников и государственные субсидии, предприниматели – кредиты на льготных условиях. О значимости этой работы на общегородской планерке говорил глава района Дамир Ишкинеев. Он подчеркнул, что забота о тех, кто защищал Родину, – это общий долг, а поддержка должна быть адресной и эффективной, чтобы каждый вернувшийся боец чувствовал себя востребованным.