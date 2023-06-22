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«Важно помнить о победе и ее цене»: в казанском парке возложили цветы к Вечному огню
В День памяти и скорби, который отмечается на всей территории России как дата начала Великой Отечественной войны, в казанском парке Победы возложили цветы к Вечному огню. Задолго до начала мероприятия ветераны Великой Отечественной войны начали занимать свои места и принимали из рук ребят красные гвоздики.
«Самое главное, что сегодня участниками акции стали молодежные общественные организации и студенты. Это крайне важно, потому что в тех условиях, в которых мы живем особенно важно напоминать о той победе и ее цене. Это, наверное, самое главное в патриотическом воспитании, чтобы молодежь помнила историю и чтила ее», – заявил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
Торжественное мероприятие началось с небольшого рассказа о вкладе Татарстана в Победу, количестве ушедших на войну жителей республики, а также числе полученных ими наград за годы Великой Отечественной войны.
После этого военный оркестр исполнил гимны России и Татарстана и все присутствующие почтили павших в бою минутой молчания. Завершилась церемония возложением цветов к Вечному огню.
После официальной части Ринат Садыков отметил, что аналогичные патриотические акции проходят сегодня во всех городах республики и страны.
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