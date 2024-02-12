«Важно помнить, кто твои предки»: как в Татарстане сохраняют память о героях войн

Александр Александров рассказал, как в Татарстане заботятся о сохранении памяти героев войн

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Школьники, которые участвовали в «Марше памяти», становились героями для своих сверстников»

Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казани и командир поискового отряда Александр Александров не раз принимал участие в поисковых экспедициях и читал исторические лекции студентам и школьникам по всему Татарстану. Сегодня он еще и исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества и вплотную занимается вопросами увековечивания памяти героев войн.

В республике сегодня ведется большая работа по увековечиванию памяти героев войн. С декабря 2022 года по декабрь прошлого года мы открывали в школах мемориальные доски в память о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы. Этот проект Российского военно-исторического общества стартовал в 2019 году. Мемориальные доски должны были устанавливаться на родине героев и на школах, которые названы в их честь.

Для Татарстана изготовили 22 мемориальные доски. Они все были только на русском языке, а по закону мемориальные доски, надписи и таблички в национальной республике должны быть на двух языках. Размещать их было нельзя, эту проблему решили с помощью грантов.

Мы выиграли несколько грантовых конкурсов, среди которых гранты Раиса Татарстана и Министерства молодежи Республики Татарстан. Мы изготовили надписи на татарском языке и смогли установить 17 из 22 мемориальных досок. Работа в этом направлении продолжается.

«В республике сегодня ведется большая работа по увековечению памяти героев войн» Фото: rvio.histrf.ru/16

В каждой школе, где эти доски устанавливались, мы также проводили цикл мероприятий, привозили стендовую выставку «Без срока давности», читали лекции и организовывали исторические походы «Марш в прошлое».

Мы полностью переодевали ребят в форму солдат Красной Армии, давали им макеты оружия и проводили цикл занятий по строевой, штыковой и огневой подготовке. Ребята учились выполнять команды, носить форму и пользоваться легендарной винтовкой Мосина.

В процессе занятий мы выбирали лучших школьников и формировали из них салютную группу. Остальные стояли в почетном карауле. Школьники, которые принимали участие в открытии, в этот день становились героями для своих сверстников – с ними все фотографировались. Для детей это было большое событие, которое они, думаю, запомнят на всю жизнь.

«Ребята учились выполнять команды, носить форму и пользоваться легендарной винтовкой Мосина» Фото: rvio.histrf.ru/16

«Не все школьники понимают, почему взрослых трясет от слова «нацизм»

Вы много общаетесь с татарстанскими школьниками, знают ли они, что такое нацизм?

Лекции, которые мы читаем в школах, где устанавливаем мемориальные доски, – о жертвах среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и Нюрнбергском процессе. Тема для детей тяжелая, поэтому мы об этом рассказываем ученикам начиная с седьмого класса.

После событий на Украине я считаю, что эта тема стала вообще обязательной для обсуждения. Мы должны показывать и рассказывать, как это было на самом деле. До сих пор некоторые школьники не понимают, почему взрослых трясет от этого ужасного слова – нацизм.

27 миллионов погибших граждан СССР – это не просто цифра. В школах об этом факте говорят, но редко проводят анализ, что из этого огромного количества жертв 13,5 миллиона – это мирное население. Школьники этого не знают и не понимают. Приходится объяснять, что война с Советским Союзом велась по иным правилам, не так, как с Норвегией, Данией и другими странами. Наших жителей истребляли с первых дней войны.

Проводят ли ребята параллели с ситуацией на Украине и задают ли вопросы об СВО на ваших лекциях?

До начала СВО мы не касались тем «Азова»* и дивизии СС «Галичина», это была чисто историческая лекция. В любом случае, даже если я не касаюсь темы Украины, ребята сами задают вопросы. Они проводят аналогии и интересуются. Рассказываю школьникам и студентам о том, как появляется национализм и нацизм в целом. Какие были отголоски в 90-х в России, как он появлялся и трансформировался не только на Украине, но и во всем остальном мире.

В прошлом году я ездил на форум в Луганск, пообщался с местными жителями, и у меня отпали все вопросы о происходящем там, когда я услышал их рассказы. На форум для молодежи Луганска и Донецка приезжали наши ребята из разных областей России. Был форум к 80-летию «Молодой гвардии». Мы тогда жили в ста метрах от того места, где фашисты расстреляли пятерых молодогвардейцев. Мы ходили в музей, в бывший подвал гестапо, где в годы войны пытали молодогвардейцев, потом побывали в Краснодоне, где часть молодогвардейцев сбросили в шахту.

«Лекции, которые мы читаем в школах, – о жертвах среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и Нюрнбергском процессе» Фото: rvio.histrf.ru/16

Какая она, молодежь, выросшая под обстрелами ВСУ?

Если честно, я такой яркой и светлой энергетики от молодежи не видел никогда. Это ребята, которым в 2014 году было около десяти лет. Большую часть своей сознательной жизни они провели в условиях военных действий, прятались в подвалах… Несмотря на все это, они очень светлые ребята, хотя у каждого из них есть свои сложные истории.

За несколько дней до форума у меня было время пообщаться с местными жителями. Я спрашивал, как вот так получилось, что Бандера стал национальным героем. Мне отвечали: «У нас родители говорят так: “Нам некогда ездить на майданы, мы работаем. Киев далеко, до нас не дойдет”. Они в 2004 году собрались, попрыгали и разошлись, в 2008 году собрались, попрыгали и разошлись. Нас это не касалось – не трогают нас, и ладно».

Вот такое отношение – моя хата с краю – и привело к тому, что в 2014 году собрались, попрыгали и не разошлись. Допрыгались. И с этим всем пришли и в Донецк, и в Луганск.

Одна девочка мне рассказала, что она жила в Харькове после 2014 года. Учитель истории дал ей задание написать доклад про 40-е годы. Она написала о Великой Отечественной войне. Через несколько дней она вышла к доске в классе рассказывать этот доклад, учитель ее прервал и сказал: «Не было никакой Великой Отечественной войны, о чем ты мне рассказываешь? Была Вторая мировая война, победила антифашистская коалиция, где основной вклад внесли американцы и англичане».

По словам девочки, ее бабушка с дедушкой, когда узнали о словах учителя, плакали.

«Помнить о родных, знать и хранить память о своих близких – это естественная потребность человека» Фото: rvio.histrf.ru

«В Татарстане хорошо развито поисковое движение, другие равняются на нас»

Вы являетесь командиром поискового отряда. Развито ли это движение в республике?

Да, я бы даже сказал, что очень хорошо развито. У нас поисковое движение одно из самых массовых и результативных. Многие методические наработки, которые используют сейчас поисковики по всей России, были написаны в Татарстане.

Я командир поискового отряда, которому в феврале этого года исполнится 15 лет. Сейчас из-за работы сам не могу регулярно ездить на все экспедиции, у меня не хватает времени. Но ребята из моего отряда ездят и без меня.

Весной прошлого года я вместе с отрядом смог съездить в Ленинградскую область. Потом мои ребята ездили на Сахалин, дважды ездили в Волгоград. Как и все поисковики, ищем останки бойцов и их личные вещи, по которым можно установить их имена, оружие. Бойцов со временем идентифицируют и потом хоронят. Из находок на местах боев поисковики создают выставки и дарят их музеям. В последней экспедиции в Ленинградской области мои ребята нашли несколько медальонов и именную ложку.

Участие в таких экспедициях – в первую очередь это возвращение судеб и имен пропавших без вести, это сохранение памяти о наших предках.. Многие семьи до сих пор ищут информацию о том, где и как погибли, где захоронены их деды и прадеды. К счастью, об этом стали чаще и больше говорить, работа в этом направлении проводится огромная. Поисковые движения стали более профессиональными, в Татарстане уже несколько лет работает «Школа поисковика» для обучения основным навыкам новичков.

«В Татарстане уже несколько лет работает «Школа поисковика» для обучения основным навыкам новичков» Фото: © «Татар-информ»

Помнить о родных, знать и хранить память о своих близких – это естественная потребность человека. В толковом словаре русского языка я когда-то прочитал значение слово «культура». Культура – это не о том, чтобы просто быть вежливым. Один из первых этапов окультуривания первобытного человека связан с потребностью в сохранении памяти о своих предках.

В нынешних реалиях как никогда необходимо бережно хранить память о своих предках и чтить ее. Как показывает опыт жителей Украины, жизненно необходимо не забывать, кто твои предки, и хорошо знать и уважать свою историю.

* Признана в РФ экстремистской и террористической организацией