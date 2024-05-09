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Политика 9 мая 2024 08:30

«Важно передавать правду будущим поколениям»: Володин поздравил Минниханова с 9 Мая

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День Победы — это священный праздник, память о его героях бережно хранится в каждой семье. Важно, чтобы правда о подвиге советского народа передавалась и будущим поколениям, заявил в поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня, когда нацизм вновь поднимает голову, участники специальной военной операции не жалея жизни борются со злом. Наши солдаты и офицеры продолжают дело дедов и прадедов — мужественно сражаются за свободу, независимость, будущее нашей Родины России», — говорится в тексте высшей правительственной телеграммы.

В заключение Володин пожелал руководителю РТ здоровья и всего самого доброго.

#День Победы #Вячеслав Володин #Рустам Минниханов #поздравление
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