«Важно передавать правду будущим поколениям»: Володин поздравил Минниханова с 9 Мая

День Победы — это священный праздник, память о его героях бережно хранится в каждой семье. Важно, чтобы правда о подвиге советского народа передавалась и будущим поколениям, заявил в поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня, когда нацизм вновь поднимает голову, участники специальной военной операции не жалея жизни борются со злом. Наши солдаты и офицеры продолжают дело дедов и прадедов — мужественно сражаются за свободу, независимость, будущее нашей Родины России», — говорится в тексте высшей правительственной телеграммы.

В заключение Володин пожелал руководителю РТ здоровья и всего самого доброго.