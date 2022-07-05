«Важно не зависеть от лотерейки»: в Казани обсудили проблемы соцориентированных НКО

В 2021 году Татарстан вошел в топ-3 регионов России по эффективности некоммерческого сектора. О планах его работы, инициативах и проблемах, с которыми сталкиваются НКО при реализации своих проектов, говорилось сегодня на заседании V Республиканского форума социально ориентированных некоммерческих организаций в Казани. В беседе с представителями организаций приняли участие председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева и заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Нам важно услышать вас, услышать предложения. Что мы должны сделать для того, чтобы некоммерческий сектор республики работал еще эффективнее и достигал больших результатов. То, что потенциал этого сектора огромен, не требует доказательств. Но эффективность работы измеряется в том, что ее нужно доказывать ежегодными положительными результатами», – заметила Зиля Валеева.

Как рассказал Дамир Натфуллин, Министерство культуры РТ сотрудничает более с чем 60 некоммерческими организациями, реализующими социальные проекты в сфере культуры. При этом общий объем поддержки некоммерческого сектора в 2021 году составляет 324,8 млн рублей.

«Нужно отметить, что мы в тройке лидеров по количеству заявок на гранты. Это серьезный механизм поддержки, я говорю, в частности, о Фонде президентских грантов культурных инициатив. Активность действительно высокая, по последнему сбору – более 400 заявок было от Татарстана. Но нам есть над чем работать в части результативности», – заметил он.

Однако основная проблема, озвученная практически всеми представителями НКО, – это отсутствие системного финансирования проектов.

К примеру, с угрозой закрытия столкнулся благотворительный фонд «НеЗаМи», который занимается инклюзивным образованием в области культуры детей с ОВЗ. Попечитель организации Дмитрий Бикчентаев заметил, в начале своей деятельности фонд получил множество грантов, которые позволили ему далеко продвинуться. Но счастье было недолгим.

«Мы уникальны, в России подобной студии нет – эту историю я подробно мониторю. У нас есть система преподавания. На данный момент я как попечитель добыл денег ровно на полгода. Что будет дальше – я не знаю. Гранты нам не дают. У меня такое впечатление, что грантовая история – это лотерейка», – сетует он.

В пример он привел заявку на один из грантов, который позволил бы провести интерактивную музейную программу с участием трех музыкантов-мультиинструменталистов и пианиста без кистей в 10 городах республики. «Ответ на нашу заявку был простой – мало оригинальности. Ну что же мне, их на батут поставить? Давайте подумаем о системности финансирования НКО. Для продуктивной деятельности НКО, которые достигли определенных успехов, очень важно не зависеть от лотерейки», – уверен Дмитрий Бикчентаев.

С ним согласилась и исполнительный директор благотворительного фонда помощи детям и взрослым «В твою пользу» Анастасия Суханова. Она подчеркнула, что многие НКО реализуют благотворительные социально ориентированные проекты на безвозмездной основе. Соответственно, за счет частных пожертвований и выигранных грантов. «Если мы хотим, чтобы с нашими детьми работали хорошие специалисты, мы обязаны обеспечить им достойную заработную плату», – уверена спикер.

Низкая заработная плата и ее зачастую несвоевременные выплаты не мотивирует и самих педагогов выстраивать подход к каждому особенному ученику. «Педагоги не желают готовить уникальные материалы, вникать в особенности ребенка, находить к нему подход, составлять качественную адаптированную программу. Это все объясняется отсутствием доплат за эту работу. Причем государством такие доплаты положены. Но почему-то до наших школ они не доходят», – подчеркнула дефектолог, поведенческий аналитик, куратор инклюзивных площадок в МБОУ СОШ 21 – ОЦ «Дай 5» Оксана Голубева.

Предложения от представителей НКО касались и создания единого реестра услуг, которые оказывают некоммерческие организации, учреждения культуры. «Заходя на сайты учреждений культуры или НКО, хочется понять – а чем же они занимаются, какие услуги предоставляют. Зачастую обычному пользователю сделать это бывает трудно», – заметила президент Ассоциации специалистов в сфере гражданских и социальных инициатив «СТАТУС», федеральный эксперт грантовых конкурсов (г. Москва) Жанна Котова.

Кроме того, прозвучала идея создания банка креативных идей, создания стажировочных кампаний для представителей НКО, в целях обмена опытом подготовки и реализации заявок на гранты, подключения в эту работу муниципалитетов и многие другие.